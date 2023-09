E Samschdeg den Owend gouf et uechter d'Land eng Rei Accidenter, dat zu Eschweiler, zu Lenzweiler an zu Nidderkäerjeng.

Ee Motorradschauffer ass e Samschdeg géit 17 Auer um CR328 tëscht Eschweiler an Déierbech mat senger Maschinn gefall a gouf dobäi blesséiert. Eng Ambulanz vu Wooltz war op der Plaz.

Eng 20 Minutten drop huet et dunn op der Haaptstrooss zu Lenzweiler geknuppt. Zwee Autoe waren hei net laanschtenee komm. Em déi blesséiert Persoun huet sech eng Ambulanz vun Ëlwen gekëmmert.

Ee weideren Autosaccident gouf et géint 21 Auer zu Nidderkäerjeng Am Schack. Et gouf ee Blesséierten an d'Ambulanz vun Esch war do.