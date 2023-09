Géint 8 Auer e Sonndeg de Moie gouf der Police een Abroch am franséische Grenzgebitt gemellt.

Déi presüméiert Abriecher hu sech mam Won a Richtung Lëtzebuerg aus dem Stëbs gemaach, ier se konnte gepëtzt ginn. Eng Policepatrull konnt de Fluchtauto méi spéit zu Diddeleng fannen. Ee presuméierten Täter ass awer nach op der Flucht an eng ganz Rei Patrullen sichen no der Persoun.

Et ass vun der Police dohier den dréngenden Opruff un d'Populatioun, verdächteg Persounen direkt dem Policebüro zu Diddeleng ze mellen, dat ënnert dem Noutruff 113 oder der Nummer (+352) 244 69 1000. Et soll een ausserdeem den Ament an deem Beräich kee per Auto-Stop mathuelen.