Politiker an hirem Element

D'Walcampagne geet an hir véiert Woch. An hei bei RTL hu sech d'Parteie fir déi verschidden Emissiounen d'Klensch an de Grapp gedréckt.

E Réckbléck op déi 3. Woch an der Walcampagne

D'Walcampagne geet an hir véiert Woch. An hei bei RTL hu sech d'Parteie fir déi verschidden Emissiounen d'Klensch an de Grapp gedréckt.