Dass ee besser besteiert gëtt, well ee bestuet ginn ass, ass vis-à-vis vu Leit, déi net bestuet gi sinn, e risege Problem, esou de Xavier Bettel.

Klimasubside sollen an Zukunft virgestreckt an net nodréiglech ausbezuelt ginn a wann ee sech d'Installatioun vun enger Photovoltaik-Anlag net selwer leeschte kann, soll de Staat d'Käschten iwwerhuelen. Dat proposéiert d'DP an hirem Walprogramm. D'Demokratesch Partei huet op enger Pressekonferenz d'Prioritéiten zum Thema Kafkraaft, Wunnengsbau an Energie virgestallt. Gläichzäiteg gouf e Bilan vun de leschte 5 Joer gezunn. Ee Punkt, dee vun der Individualiséierung vum Steiersystem, gouf an där Zäit net ëmgesat. D'DP hält awer weider doru fest, an d'Steiergerechtegkeet wier och eng rout Linn fir seng Partei, sou de Premier Xavier Bettel.

"Dass een hei zu Lëtzebuerg 2023 am Fong besser besteiert gëtt, well ee bestuet ginn ass, ass am Fong vis-à-vis vun de Leit, déi net bestuet gi sinn, oder Leit, déi gescheet ginn, oder Leit déi ebe Wittfra oder Wittmann ginn, a mengen Aen e risege Problem. An dass een do seet hei, do muss eng Individualiséierung kommen, ass net géint Famill, well au contraire de Fait, dass ee Kanner huet ass do, wou ee soll Steierbegënschtegung och kréien, mee fir dann, an dat liesen ech och dann zum Beispill am Programm vun enger CSV, dass se soen, jo mee da kann een zu Beispill vun dräi Joer op sechs Joer verlängeren, ass net verstoen, dass et hei am Fong eng Gesellschaftsreform och ass an deem ee seet, dass een hautdesdaags de Mënsch am Mëttelpunkt huet an net de Klischee wéi eng Famill sollt ausgesinn."

De Xavier Bettel iwwert Individualiséierung

Hie géing sech net schumme fir säi Bilan, esou de Staatsminister, an dat wier d'Aarbecht vun 3 Parteien. Gläichzäiteg wollt de Xavier Bettel awer keng Präferenz fir eng eventuell Koalitioun ausdrécken. D'DP wéilt den 8. Oktober gestäerkt ginn an da kucke mat wéi enger Partei hir Iddie kéinten ëmgesat ginn.

