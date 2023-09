Am Virfeld vun de Chamberwalen den 8. Oktober hu mir d’Leit aus de véier Walbezierker zu Wuert komme gelooss.

Fir déi éischt Episod hu mir eis Walkabinn am Norden opgeriicht, méi genee an der Foussgängerzon zu Ettelbréck. Dëse Walbezierk besteet aus de Kantoner Dikrech, Réiden, Wolz, Clierf a Veianen. 9 Deputéiert kënnen hei gewielt ginn. Ma wéi eng Theme beschäftegen d’Populatioun? Ënnert anerem op déi Fro hunn d’Leit an der Walkabinn geäntwert.