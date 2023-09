D'Teenagerin gëtt zanter e Samschdeg géint 17 Auer vermësst. Si kéint sech am Raum vun der Stad ophalen, heescht et vun der Police.

D'Minea Hodzic ass schlank, tëscht 1m60 an 1m70 grouss, huet schwaarz laang Hoer a brong Aen. Et hat eng Joggingsjacket a -box, grad ewéi Schong vun der Mark "Nike" un.

All d'Informatioune si fir d'Police vun Déifferdeng via Telefon um (+352) 244 53 1000 oder via E-Mail op Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu.