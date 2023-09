Am neiste Konjunkturflash stellt de Statec fir 2023 e sougenannten "Acquis de Croissance" vu -1,1 Prozent fest.

Dat op Basis vu de neien observéierten Donnéeë fir dat éischt halleft Joer. An der leschter Previsioun vum Fréijoer waren déi Date nach net disponibel an de Statec goung vun enger Croissance vum PIB vun 1,5 Prozent aus.

Déi nächst nei Previsioun steet dem Publikatiounskalenner no réischt Ufank Dezember un. De Statec warnt a sengem Konjunkturflash awer, datt et an Europa fir dat drëtt Trimester bis ewell vill negativ Signaler ginn.