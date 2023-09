Mir presentéieren Iech am Magazin jonk Kandidaten a Kandidatinne vun all de Lëschten am Kader vun de Chamberswalen den 8. Oktober.

Am Kuerz a Knapp ass e Mëttwoch den David Bettendorf am Interview. Fir hien ass Politik eigentlech réischt en Thema zanter der Corona-Pandemie. "Ech hu gemierkt, dass Politik einfach esou mäi Liewe kann huelen an dofir hunn ech gesot, amplaz op der Kusch ze meckeren, ass et besser et aktiv selwer ze maachen", erkläert den David Bettendorf seng Motivatioun. Zanter 2 Méint engagéiert hie sech fir Liberté - Fräiheet. Fir de kuerz a knappen Interview hu mir den David Bettendorf am RTL City getraff, direkt no engem Interview beim Eldoradio.

Numm: David Bettendorf

Alter: 34 Joer

Partei: Liberté - Fräiheet

Gemeng: Larochette

Bezierk: Zentrum

Beruff: Elektriker

Hobbyen: Lafen, Zäit mat sengem Kand verbréngen, mat Kolleegen diskutéieren

Nationalwalen - D'Kandidaten an der Iwwersiicht