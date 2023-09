Déi blo-rout-gréng Regierung hat sech op de Fändel geschriwwen, d’Staatsfinanzen ze sanéieren. Ma du koum hir méi ewéi eng Kris dotëscht.

Bis 2027 ass net domat ze rechnen, datt de Budget am Equiliber ofschléisst. Dann, wa viraussiichtlech och d'Pensiounskeess méi ausbezuelt, wéi se eran hëlt.

Bilan Staatsfinanzen / Reportage Michèle Sinner

Wéi déi zweet Regierung vun der blo-rout-grénger Koalitioun 2018 ugetrueden ass, hat se zwar engersäits eng grouss Steierreform versprach, mee si wollt anerersäits d’Staatsfinanze bis un d’Enn vun der Legislatur an de Grëff kréien. Op d'mannst dat war 2019 dank gudder Konjunktur bal gelongen, et gouf e kléngen Iwwerschoss an de Staat hat ronn 13 Milliarden Euro Scholden.

Mee mam Ausbroch vun der Pandemie goung de Plang, fir d’Defiziter schrëttweis ze reduzéieren, net méi op. Den aktuellste Previsioune no geet d’Regierung fir dat lafend Joer vun engem Defizit vun 1,5 Prozent vum PIB aus. Deemno géifen 1,2 Milliarden Euro an der Keess feelen. D’Scholde sinn op knapps iwwer 20 Milliarden Euro geklommen, sou just nach ënner der 30 Prozent-Grenz. Fir déi nächste Jore gi weider Defiziter virausgesot.



Just verjuppt huet Blo-Rout-Gréng déi Suen net. Duerch d’Pandemie an den Ukrain-Krich waren d’Recetten net esou héich, wéi se hätte kënne sinn. Fir d’Covid-Mesuren huet d’Regierung ronn dräi Milliarden Euro ausginn. Déi géint déi héich Inflatioune solle fir d’lescht an dëst Joer zesumme 2,5 Milliarden Euro kaschten.

Bis Enn Juni haten déi Tripartitesmesurë géint d’Inflatioun effektiv zwar eréischt 1,1 Milliard kascht. Ma an den aktuelle Previsioune schéngt net vill Sputt ze si fir Steierreformen – ausser et wéilt ee se iwwer nei Scholde finanzéieren. Dobäi kënnt der IGSS no datt 2027, also an der nächster Legislatur, déi lafend Ausgabe vun der Pensiounskeess iwwer déi lafend Recettë klammen.

Da misst also gekuckt ginn, ob de Reajustement, also d’Upassung vun de Renten un déi reell Entwécklung vun de Léin, gekierzt gëtt. Ouni Mesurë géif d’Rentereserv vum Kompensatiounsfong an 9 Joer ufänke rapid erof ze goen.