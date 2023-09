E Mëttwoch géint 16.20 Auer koum et um Briddel an der Rue de Luxembourg op der Héicht vum Chantier bei der Apdikt zu engem Accident.

Eng Automobilistin, déi aus Richtung Koplescht koum, huet e schwaarze Won gesträift. Béid Gefierer krute sech mat de Spigelen ze paken. Deen anere Fuerer ass net stoebliwwen an ass einfach weidergefuer.

An deem Zesummenhang sicht d'Police elo no Zeien. All d'Informatioune si fir d'Police vu Capellen ënnert der Nummer (+352) 244 30 1000 oder per E-Mail an Police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu.