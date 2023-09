Ënner anerem eng Méck, déi et op d'Drauwen ofgesinn huet, an och d'Wieder, wat mer dëse Summer haten spille bei der Quantitéit vu guddem Wäin eng Roll.

Drauwelies 2023 / Reportage Lisa Weisgerber

Zanter enger Zäit gesäit een an den Wéngerten uechter d'Land e puer Leit méi stoen. D'Lies vum 2023er Cru ass nämlech elo geschwënn fäerdeg. D'Lies vum Lëtzebuerger Riesling ass déi lescht, déi elo nach muss gemaach ginn. Dëst Joer war awer net esou eng sonneg Saison fir d'Wäiproduktioun hei am Land. D'Wënzer hate mat deem engen oder anere Problem ze kämpfen.

Wéi gesäit et mat der Produktioun vun 2023 aus?



D'Qualitéit vum Lëtzebuerger Wäin ass weiderhin gutt, esou d'Wënzer. Wat d'Quantitéit vum 2023er Cru betrëfft, ginn d'Zuelen par Rapport zum leschten Joer leider e bëssen erof. Dëst ass ënnert anerem d'Schold vun enger asiatescher Méck, déi hei am Land un d'Drauwe knabbere gaangen ass, esou de President vun de private Wënzer Guy Krier.

Déi vun der Kirchessigfliege befall goufen, do misst eng grouss Selektioun getraff ginn. Esou dat den Rendement immens geréng ausgefall ass. D'sonneg Momenter wärend der Lies hu dozou gedroen, dat Qualitéit sech nach eng Kéier verbessert huet. Elo sinn och e puer gutt Saachen an den Kelleren.

Wat ass mam Wieder, wat fir eng Roll huet dat dëst Joer gespillt?



Déi sonneg Momenter waren net de ganze Summer iwwer um Rendez-vous. Enn Juni respektiv Ufank Juli goufen et immens déif Temperaturen a vill Reen. Reen wier a Mosse gutt, mee d'Quantitéiten u Waasser, déi am Summer gefall sinn, ware fir d'Wäistäck net optimal, esou den Direkter vum Institut Viti-Vinicole Roby Ley.

Deen Reen, op deen ze laang gewaart gouf, huet dunn ze laang gedauert. Et kann een d'Wieder leider net bestellen. De leschte Reen huet och leider Krankheeten ausgeléist, déi Drauwe mol méi mol manner befall hunn. Elo muss an der Lies d'Selektioun gemaach ginn.

Wat waren d'Auswierkunge béi der Lies vun dem Reen?

Duerch de ville Reen si vill Drauwe gefault a konnten net benotzt ginn. Am Ganzen goufen 20 bis 30 Prozent vun den Drauwen op de Buedem geheit. Den Tri tëscht de gudden a schlechte Friichte war däitlech méi Aarbecht wéi déi Jore virdrun. D'Lies vun dësen Drauwe gëtt vun Hierschtaarbechter gemaach, déi meeschtens nëmmen dofir op Lëtzebuerg kommen. Och wann et genuch Leit ginn, déi d'Lies maachen, hätt de Secteur awer mat engem Personalmanktem ze kämpfen, esou de President vum Fonds de solidarité viticole Antoine Clasen.

Den gréissere Problem ass et, Leit ze fannen, déi wärend dem Joer iwwer an de Wéngerte schaffe wëll. Et ass ee Beruff, wou ee vill dobaussen ass, mee et brauch een och verschidde Qualifikatiounen: Trakter fueren, Mecanique Erfarungen hunn a sech mat de Wéngerten auskennen. Hei gi vill Leit gesicht.