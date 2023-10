Géint 19.25 Auer e Sonndeg den Owend krute sech zu Diddeleng an der Lëtzebuerger Strooss en Auto an e Moto ze paken.

D'Pompjeeën an d'Ambulanz vun d'Diddeleng goufen op d'Plaz geruff.

Géint 23.30 Auer war dann an der Bretelle fir vun der A1 op d'A3 ze fueren e Motocyclist gefall. Hei waren d'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad am Asaz.