Et géif nach vill am Mediesecteur ze maachen an all d'Froen, déi sech nach stellen, sollten an de Koalitiounsverhandlungen opgegraff ginn.

Dat seet d'Alia eng knapp Woch virun de Chamberwalen. D'Medien-Opsicht huet an deem Kader op enger Pressekonferenz e Méindeg de Moien hire White-Paper presentéiert, an deem si 8 Punkte festgehalen hunn, op deenen an hiren Ae misst geschafft ginn. Ënnert anerem misste wärend der Walcampagne net just déi ëffentlech-rechtlech Medien, mee och déi Privat, den Internet an d'sozial Medie kontrolléiert ginn. Allgemeng kéint et net méi sinn, datt den Internet komplett ausserhalb vun der Medieregulatioun läit, betount de President vun der Alia, den Thierry Hoscheit: "Internet comportéiert all méiglech Contenuen, déi eventuell kënne problematesch si par rapport zum Jugendschutz, Hate Speech etc. Mir mengen, de ganzen Internet misst enger Regulatioun ënnerleien".



Donieft verlaangt d'Alia eng koordinéiert Medienerzéiung, déi net just Kanner a Jonker viséiert, e legale Kader fir de "Gaming", also Spiller iwwer den Internet a méi finanziell a mënschlech Ressourcen, fir datt d'Alia hir Aarbecht uerdentlech an effikass ka maachen.