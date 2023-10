Den 12. Juli schonn koum et um 1 Auer an der Nuecht zum Vol vun enger Posch op der Terrass vun engem Café an der Stad.

Am Kader vun der Enquête ass erauskomm, datt nodréiglech mat enger Kreditkaart a Restauranten an an engem Zeitungsbuttek bezuelt gouf oder versicht gouf ze bezuelen. All Infoen iwwer d'Persoun op de Fotoe si fir d'Police vun der Uewerstad op der Nummer (+352) 244 21 1000 oder iwwer Email Police.VILLEHAUTE@police.etat.lu.