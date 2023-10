Géint 17.20 Auer en Dënschdeg den Owend hat en Auto an der Allée John W. Leonard zu Miersch Feier gefaangen.

Eng Persoun gouf hei blesséiert. D'Pompjeeë vu Lëntgen, Miersch a Biissen an d'Ambulanz vu Lëntgen waren hei op der Plaz.

Kuerz viru 17.30 Auer hat en Auto tëscht Walfer an dem Stafelter e Bam ze pake kritt, woubäi eng Persoun blesséiert gouf. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Jonglënster an d'Pompjeeën aus dem Asazzenter Steesel-Walfer waren op der Plaz.

Ëm 18.10 Auer gouf dann eng Persoun blesséiert, wéi sech zu Beetebuerg an der Route d'Esch en Auto an e Moto ze pake kruten. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Beetebuerg waren am Asaz.