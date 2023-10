Géint 17.15 Auer en Dënschdeg hat et an der Déifgarage vun engem Akafszenter zu Miersch gebrannt.

An deem Kontext sicht d'Police elo no Zeien. Wien eppes Verdächteges gesinn oder soss Informatiounen huet, ass gebiede sech beim Policekommissariat vu Miersch ze mellen. Dat iwwert d'Telefonsnummer 244 90 1000 oder via Mail.