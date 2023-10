Mat eisem RTL-Walsite sidd Dir um Walsonndeg an déi Deeg dono ëmmer aktuell an op de Punkt iwwert d'Chamberwalen informéiert.

Héichrechnungen, en Historique, d'Profiller vun den eenzele Kandidaten an natierlech d'Resultater um Walowend fannt Dir e Sonndeg an déi Deeg dono um RTL-Walsite, dat op Lëtzebuergesch op RTL.lu, op Franséisch op RTL Infos an op Englesch op RTL Today.

Dir hutt och d'Méiglechkeet, d'Resultater no Gemengen, respektiv déi eenzel Resultater vun de Kandidate genau nozesichen.

Link: Fannt hei den RTL-Walsite fir d'Chamberwalen

Historique

D'Stëmmen, d'Prozenter an d'Sëtzverdeelungen zeréckgekuckt bis 1999 an domadder och d'Evolutioun vun de leschte fënnef Chamberwale fannt Dir um Walsite vun RTL. Donieft natierlech och all déi aktuell Noriichte ronderëm d'Nationalwalen.

Profiller vun all de Kandidaten

Um RTL-Walsite fannt Dir fir all Kandidat, dee bei de Chamberwalen untrëtt, en eegent Profil. Nieft de perséinlechen Informatioune vun den eenzele Persounen, wéi Alter, Wunnuert oder Beruff, fënnt een och, wéi dacks dës Persoun scho bei den Nationalwalen ugetruede ass, wéi dacks se direkt an d'Chamber gewielt gouf an hire perséinleche Score vun de leschte Walen.

Nei ass da fir d'Chamberwalen, datt een de Profil vun all Kandidat direkt op Facebook kann deelen oder e Link ka generéieren, fir dësen esou mat anere Leit kënnen ze deelen.

Lëscht 1 Lëscht 2 Lëscht 3 Lëscht 4 Lëscht 5 Lëscht 6 Lëscht 7 Lëscht 9 Lëscht 10 Lëscht 11 Lëscht 12 Lëscht 13

Héichrechnungen

Nei dëst Joer ass dann och, datt Dir op RTL.lu Héichrechnungen aus de véier Bezierker esou wéi aus dem ganze Land wäert fannen.

Resultater

Esou bal déi éischt Resultater aus verschiddene Gemengen an aus de véier Walbezieker do sinn, gitt Dir se direkt op RTL.lu oder besser gesot op eisem RTL-Walsite gewuer.

Wéi Dir gesitt, gitt Dir ronderëm d'Walen gutt a séier op RTL.lu informéiert. An natierlech fannt Dir all déi wichteg News aus Lëtzebuerg, aus der Welt an aus dem Sport och um Walsonndeg op Lëtzebuergesch op RTL.lu, op Englesch op RTL Today an op Franséisch op RTL Infos.