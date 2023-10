D'Affer krut vun engem falsche Mataarbechter vu Luxtrust ugeruff. Et wiere Sue vun hirem Kont ofgebucht ginn, hie bräicht elo d'Login-Daten.

Weider huet d'Affer misse seng Kaart a säin Token an eng Enveloppe maachen. Ee falsche "Bankmataarbechter" ass déi du siche komm.

D'Police rappelléiert, datt seriö Verwaltungen, Organisatiounen a Gesellschaften d'Leit net via Telefon kontaktéieren an no perséinlechen Donnéeë froen.