Nodeems an der Nuecht op e Freideg véier Autoen am Norde vum Land geklaut goufen, ass een Täter an der Géigend vu Kruuchten op der Flucht.

Wéi et vum 113 heescht, wieren an der Nuecht vun en Donneschdeg op e Freideg véier Fäll gemellt ginn, an deenen Autoen am Norde vum Land geklaut goufen.

Am Kader vun der Sich konnt ee verdächtegt Gefier lokaliséiert ginn. Bei senger Flucht koum de Chauffer allerdéngs vun der Strooss of an koum an engem Feld zu Kruuchten zum Stoppen, éier de presuméierten Täter zu Fouss an e Bësch geflücht ass.

Nom Täter gëtt weiderhi gesicht. An deem Kontext warnt d'Police, keng friem Persounen an där Géigend mam Auto matzehuelen.