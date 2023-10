D'Nout- a Rettungsdéngschter waren e Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg vill am Asaz.

Tëschent Péiteng a Käerjeng waren e Moto an en Auto anenee gerannt, géint Véierel op 6 gëschter Owend. Kuerz no 7 ass e Motocyclist zu Wickreng gefall.

Tëschent Buerschent an der Buerschter Millen ass e Chauffer mat sengem Auto an e Bam gerannt kuerz no hallwer 3 hënt. D'Persoun huet missen aus hirem Auto erausgeschnidde ginn an op der Plaz vun engem Noutdokter versuergt ginn.

Kuerz virun hallwer 5 de Moie fréi huet zu Monnerech no engem Accident mat 2 Autoen eent vun de Gefierer ugefaange mat brennen. An Tëschent Réiden a Biekerech ass kuerz viru 5 eng weider Persoun an e Bam gerannt.

Zu Esch hunn d'Pompjeeë géint 3 Auer eng Walaffiche misse läschen déi gebrannt huet, hei ass kengem eppes geschitt.