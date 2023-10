Als leschte Bezierk ass och elo den Zentrum komplett ausgezielt. De Xavier Bettel an de Luc Frieden sinn déi meeschtgewielte Politiker.

D'CSV kënnt op 7 Sëtz, d'DP op 6 Sëtz (+1) d'LSAP kritt 3 Sëtz (+1), déi Gréng 2 Sëtz (-2) an déi Lénk, d'ADR an d'Pirate kommen all Kéiers op 1 Sëtz. Hei de kompletten Iwwerbléck!

An d'Chamber gewielt wieren domadder folgend Kandidaten:

CSV

Luc Frieden mat 30.999 Stëmmen

Elisabeth Margue mat 23.164 Stëmmen

Serge Wilmes mat 22.035 Stëmmen

Paul Galles mat 21.495 Stëmmen

Claude Wiseler mat 21.385 Stëmmen

Diane Adehm mat 19.043 Stëmmen

Marc Lies mat 18.862 Stëmmen

DP

Xavier Bettel mat 34.018 Stëmmen

Yuriko Backes mat 23.589 Stëmmen

Lydie Polfer mat 19.345 Stëmmen

Carinne Cahen mat 16.365 Stëmmen

Gérard Schockmel mat 15.164 Stëmmen

Simone Beissel mat 14.895 Stëmmen

LSAP



Franz Fayot mat 13.343 Stëmmen

Francine Closener mat 11.392 Stëmmen

Claire Delcourt mat 7.394 Stëmmen

Déi Gréng

Sam Tanson mat 17.983 Stëmmen

François Bausch mat 12.605 Stëmmen

Piraten

Sven Clement mat 15.074 Stëmmen

Déi Lénk

David Wagner mat 6.747 Stëmmen

ADR

Tom Weidig mat 6.414 Stëmmen