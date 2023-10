Op europäeschem Niveau war sech d'Zil gesat ginn, beim Naturgas 15% bannent engem Joer anzespueren.

Am September louch déi Erspuernis zu Lëtzebuerg bei 40,9% am Verglach mat der Referenzperiod vun de Joren 2017 bis 2022. Dat deelt den Energieministère an engem Communiqué um Dënschdeg de Moie mat.

Offiziellt Schreiwes

État des lieux des efforts de réduction de la consommation de gaz naturel au Luxembourg en septembre (10.10.2023)

En date du 10 octobre 2023, le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire a publié un nouvel état des lieux des efforts de réduction de la consommation de gaz naturel au Luxembourg.

En septembre 2023, la réduction de la consommation de gaz naturel correspondait à environ 40,9% par rapport à la période de référence des années 2017 à 2022, donc une nouvelle fois au-delà de l'objectif de réduction de la demande de gaz naturel des États membres de l'UE.

Pour rappel, la reconduction d'un an de la mesure visant la réduction volontaire de 15% de la demande de gaz naturel a été décidée au niveau européen afin de préparer l'hiver prochain et de garantir la sécurité d'approvisionnement dans l'Union européenne.

Plus d'informations sur les efforts d'économie d'énergies ainsi que des conseils pour faire des économies d'énergie se trouvent sur www.zesumme-spueren.lu.