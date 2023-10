Wéi d'Police elo mellt, koum et an der Nuecht vum 24. op de 25. September zu engem Iwwerfall an der Uewerstad.

E Mann huet do e puer Persoune mat engem Täschemesser menacéiert a si beklaut. Wéi d'Police schreift, soll de presuméierten Täter opfälleg déck Lëpsen hunn. Eventuell Zeien, souwéi weider Affer, solle sech bei der Stater Police um Nummer (+352) 244 40 1000 mellen oder per E-Mail un Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu. No Déifstall gestallt Weider mellt d'Police nach e Virfall e Méindeg géint 17.50 Auer, bei där eng Persoun hir Jackette an de Portmonni an der Avenue de la Gare an der Stad geklaut krut. Béid Täter si geflücht, allerdéngs konnt ee Verdächtegen am Kader vun enger Sichaktioun lokaliséiert a gestallt ginn. Hie koum mat op de Büro an et gouf protokolléiert.