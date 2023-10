Géint 1.40 Auer en Donneschdeg de Moie war en Auto zu Lampech an der Monnerecher Strooss accidentéiert, woubäi eng Persoun blesséiert gouf.

D'Ambulanz vun Esch an d'Pompjeeë vu Monnerech waren hei am Asaz.

Kuerz no 19 Auer e Mëttwoch den Owend hat en Haus an der Rue de la Fonderie an der Stad ugefaange mat brennen. D'Stater Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad waren op der Plaz. Et gouf kee blesséiert.

Géint 19.40 hat dann e Kamäin an der Rue de l'Ecole um Briddel gerbrannt. D'Pompjeeë vu Koplescht a Mamer an d'Ambulanz vu Mamer waren am Asaz.