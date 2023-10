Am Lokalen mellt de CGDIS méi en uergt Accident en Donneschdeg den Owend géint 19.45 Auer zu Nidderkuer.

E Moto war an der Rue Prinzenberg an e geparkten Auto gerannt. Dobäi goufen zwou Persounen blesséiert. Niewent de lokale Secouristen war och den Escher Samus-Noutdokter am Asaz.

Géint 22.15 Auer gouf um CR137 tëscht Konsdref a Bäerdref dann och nach eng Persoun blesséiert, wéi een Auto an e Gruef geroden ass. Eng Ambulanz vun Iechternach war op der Plaz.