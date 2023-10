E Mëttwoch war zu Senneng den Optakt vun de Koalitiounsgespréicher. En Donneschdeg an e Freideg huet een eng Rei Experte gelauschtert.

Um 15 Auer e Freideg gëtt d'Direktesch vun der ADEM empfaangen. Duerno hu Vertrieder vum Roude Kräiz an der Caritas Rendez-vous mam Formateur Luc Frieden an de Verhandlungsdelegatioune vun den zwou Parteien.

En Donneschdeg stounge bei de Verhandlungen d’Staatsfinanzen an déi wirtschaftlech Perspektiven am Mëttelpunkt. Et gouf Gespréicher mat Vertrieder vum Finanzministère, dem Statec, der CSSF, der IGSS oder nach der Gesondheetskeess, huet et dono an engem Communiqué geheescht.

No 17 Auer e Freideg mécht de Formateur Luc Frieden de Point vun de Koalitiounsverhandlunge virun der Presse.

Wéi sinn d'Delegatioune vun CSV an DP opgestallt?

D'Delegatiounen zielen allebéid eelef Politiker. Als designéierte Formateur leed de Luc Frieden d'Verhandlungen iwwert déi nächst Wochen. Him steet de Luc Feller als Assistent zur Säit. Hien ass aktuell "Haut Commissaire à la Protection Nationale", dee seng Büroen och am Sennenger Schlass huet. De Mamer CSV-Schäffe kéint Buergermeeschter ginn, wann de Gilles Roth an der neier Regierung zu Minister-Éiere kënnt.

Den aktuelle Mamer Buergermeeschter a Co-Fraktiounspresident ass dann och an der CSV-Delegatioun dobäi, déi vum Parteipresident Claude Wiseler ugefouert gëtt. Soss nach aus der Parteispëtzt an der Delegatioun dobäi sinn d'Stéphanie Weydert, d'Elisabeth Margue, d'Martine Hansen, de Christophe Hansen, de Stater Schäffe Serge Wilmes, d'Miseler Députés-Maires Max Hengel a Léon Gloden, de Walfer Schäffen an CSJ-President Alex Donnersbach an den Escher Buergermeeschter an Deputéierte Georges Mischo.

Ugefouert gëtt d'DP-Delegatioun natierlech vum Nach-Premier Xavier Bettel, deen d'Ministere Backes, Hahn, Delles a Meisch u senger Säit huet. Fir d'DP verhandele soss nach mat: d'Hesper Conseillère Myriam Feyder, déi net mat an d'Landeswalen gaangen ass, d'Iechternacher Députée-Maire Carole Hartmann, de Chamberpresident Fernand Etgen, den nei-gewielte Süddeputéierte Luc Emering, d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer an déi fréier Ministesch an Schäffen Corinne Cahen.