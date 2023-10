Wéi et vun der Plaz heescht, hätt en Dënschdeg de Moie géint 6.15 Auer e Won op der N22 aus bis elo nach net bekannt Grënn Feier gefaangen.

D'Pompjeeë waren op der Plaz a konnten de Won läschen an och Beamte vun der Police waren am Asaz. Éischten Informatiounen no ass et beim Materialschued bliwwen.