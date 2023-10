En Donneschdeg de Moien hat et zu Mamer op der Kräizung vun der Rue Millénaire an der Rue des Maximins tëscht zwee Autoe geknuppt. D'Police sicht no Zeien.

Méi genee wier d'Accident bei engem Zebrasträifen an der Géigend geschitt. Fir d'Ursaach an de Verlaf vum Accident ze klären, sichen d'Beamte virun allem ee Foussgänger, deen dee Moment iwwert d'Strooss gaange war. Wien eppes gesinn oder Informatiounen zum Accident huet, ass gebiede sech bei der Police vu Capellen ënnert der Nummer (+352) 244 30 1000 oder per Mail op police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu ze mellen.