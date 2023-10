An der leschter Zäit goufe bei der Police opfälleg vill Fäll gemellt, bei deene Privatpersoune falsch E-Maile kruten, an deene Sue gefrot gëtt.

Verschéckt ginn dës E-Mailen am Numm vun der Police a Guichet.lu an et gëtt hei Geld gefuerdert, dat am Kader vun engem presuméierte Verkéiersdelikt. Dës E-Maile si gefälscht a kommen net offiziell vu de genannten Instanzen.

D'Police wëll an deem Kader nach eemol drop hiweisen, dass et sech hei kloer ëm eng Arnaque handelt. E-Maile verschécke gehéiert net zu den Demarche vun der Police, scho guer net, wann et ëm Protokoller geet.

© Police

Et sollt een esou E-Mailen dowéinst einfach ignoréieren a läschen, falls een esou eng, oder änlech E-Maile säitens der Police kritt. Ass een awer schonn Affer vun esou engem Bedruch ginn, sollt ee sech um Policebüro mellen an eng Plainte maachen.

D'Police mécht dann och den Opruff, virun allem méi al Leit a sengem Ëmfeld op dës Arnaque opmierksam ze maachen an z'informéieren.