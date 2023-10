De Wocheréckbléck vun der RTL-Redaktioun.

Attack zu Bréissel

E Mann huet zu Bréissel zwee schweedesch Futtball-Supporter erschoss an eng weider Persoun blesséiert. De Mann war duerno op der Flucht, konnt méi spéit awer vun der Police neutraliséiert ginn. Den Täter war e radikaliséierten Tunesier, deen der Police ënnert anerem wéinst Mënschenhandel bekannt war.

Entwécklungen am Noost-Konflikt

Am Noen Oste knuppt et weider. Rezent gouf et eng Attack op e Spidol an der Gazasträif. Hei ginn Hamas an Israel sech géigesäiteg d’Schold. All d’Entwécklunge kënnt Dir an eisem Liveticker suivéieren.

Keng Plaz mei fir Flüchtlingen?

An den Hebergement-Strukture vum Office national de l'Acceuil (ONA) sinn den Ament just nach ronn 70 Better fräi. D'Strukture wieren also bal voll, sou den Ausseminister. Dofir solle Famillje mat Kanner elo prioritär behandelt ginn.



Work Life Balance

Zu Lëtzebuerg soll den Aklang tëscht Beruffs- a Privatliewe richteg gutt sinn. Mir stinn Europawäit nämlech op der éischter Plaz. Op de leschte Plaze stinn iwwerdeems Ungarn, Slowakei a Rumänien.

100 Deeg am Amt

An eiser Serie 100 Deeg am Amt schwätzt de Marc Hoscheid mat Politiker aus ënnerschiddleche Gemengen, wou et an de Gemengewalen zu Changementer koum.

Garer Police

Zanter Méint ass d'Policekommissariat op der Gare an de Schlagzeilen. Intern kënnt et elo zu Ëmstrukturéierungen. Um Terrain géif sech awer näischt änneren.

Am Sport

Zënter en Donneschdeg ass an der Coque déi zweeten Editioun vum Luxembourg Ladies Tennis Masters. Dëse Sonndeg kënnt Dir d'Finall an eisem Livestream kucken.

Ze déif an d'Glas gekuckt

Dat hat e 27 Joer ale Mann an der Géigend vu Bremen. Fir sech net hannert Steier ze setzen, huet hien den E-Scooter geholl, fir Heem ze fueren. Domat ass hien am däischteren ouni Luuchten iwwert d'Autobunn gefuer. Hie gouf vun der Police gestoppt. Säin Alkoholtest war däitlech positiv.