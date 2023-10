Géint 1.45 Auer an der Nuecht op e Méindeg huet et zu Diddeleng an engem Keller gebrannt.

Weider Detailer ginn net genannt. Eng Persoun wier hei blesséiert ginn. Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Diddeleng an Esch, grad ewéi eng Ambulanz vun Diddeleng.