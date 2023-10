Wéi den 112 mellt, war en Automobilist an e Gruef gaangen...

Am Lokalen mellt de CGDIS ee Blesséierten vun e Sonndeg den Owend, wéi géint hallwer 11 tëscht Noutem an dem Schumannseck en Auto an de Gruef gaangen ass.

Scho géint 6 e Sonndeg den Owend war zu Rëmeleng en Automobilist mat sengem Gefier an e Potto gerannt. Hei war de Samu mat am Asaz, ma hei war awer Kengem eppes passéiert.