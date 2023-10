Dat schreift den Departement fir den ëffentlechen Déngscht vum onofhängege Gewerkschaftsbond an hirem Fuerderungs-Katalog.

D’Gehälter-Verhandlungen beim Staat sollen an Zukunft net just reng tëscht Regierung an der CGFP debattéiert ginn, mä a globale Negociatiounen mat méi Acteuren.

Et wieren nämlech net just Fonctionnairen an Staatsemployéen dovun concernéiert, mä och e puer Dausende vun anere Leit aus dem ëffentleche Secteur, beispillsweis CFL-Agenten, Leit déi op de Gemengen schaffen oder bei konventionéierten ëffentlechen Etablissementer.

An genee déi Leit géif den OGBL majoritär vertrieden, dofir fuerdert een, dass een an zukünfteg Verhandlungen mat abezunn gëtt.

Dernieft hätt ee gär demokratesch Walen fir d’Personal-Vertriedungen am ëffentleche Secteur, wat aktuell net de Fall wier.