En Dënschdegmoie géint 10.17 Auer koum et um CR132 tëschent Gonnereng an Eschweiler, bei dem e Camion ëmgefall ass. Dobäi gouf eng Persoun blesséiert.

D'Rettungsekippe vu Jonglënster waren op der Plaz.

Kuerz no 8 Auer gouf et um Stater Boulevard d'Avranches e Feier an engem Keller. Blesséiert gouf hei awer keen.