Géint 21.30 e Mëttwoch den Owend hate sech op der A4 an Direktioun Esch, tëscht de Sortië Leideleng Nord a Leideleng Süd zwee Autoen ze pake kritt.

Zwou Persoune goufe beim Accident blesséiert. D'Ambulanze vun Esch a Mamer an d'Pompjeeë vu Leideleng an aus der Stad goufen an den Asaz geruff.