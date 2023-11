En Donneschdeg géint 17.20 Auer war enger Patrull vun der Police e Gefier an der Rue de la Libération zu Diddeleng opgefall.

Dat well de Chauffer e Foussgänger net iwwert den Zebrasträife gelooss hat.

Wéi d'Beamten de Chauffer doropshi kontrolléiert hunn, huet sech erausgestallt, dass dëse kee valabele Führerschäin hat, an dowéinst och schonn e Protokoll krut. Ausserdeem hat säi Gefier eng Partie technesch Mängel an de Contrôle technique war deementspriechend net an der Rei.

De Chauffer gouf doropshin op Uerder vum Parquet festgeholl a säi Gefier gouf saiséiert.