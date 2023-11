E Freideg hat d'Police no engem Tëschefall an der Rue des Remparts zu Iechternach no Zeie gesicht.

Eng Persoun hat do de Portmonni geklaut kritt. Dës Persoun war op der Busgare an hat nach e puer mol versicht ze flüchten. De Mann gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum bei den Untersuchungsriichter.