D'Schwämm um Cents gehéiert zum neie Centre sportif et scolaire an der Rue Léon Kaufman.

De Schwammbaseng ass 25 op 15 Meter an ënnerdeelt an zwou Partien, een Deel mat enger Déift vun 3,80 Meter, den aneren Deel ass tëscht 0 an 2 Meter.

An der Woch ass d'Piscine fir de Public zou, samschdes ass se dann op vun 12 bis 20 Auer, sonndes vun 8 bis 12 Auer. Bei de Präisser läit ee bei 3,40 Euro an 1,70 Euro fir Kanner vun 3 bis 15 Joer.

Iwwregens ass den ënnerierdesche Parking an der Tréierer Strooss accessibel. 95 Plaze si fir d'Visiteure vun der Schwämm virgesinn.