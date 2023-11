géint 17.20 Auer en Donneschdeg den Owend hat en Auto um CR153 tëscht Méideng an Duelem e Bam ze pake kritt.

D'Pompjeeë vu Mutfert an d'Ambulanz vu Réimech waren op der Plaz, fir sech ëm eng blesséiert Persoun ze këmmeren.

Um 17.50 Auer waren tëscht dem Kierchbierg an dem Cents op der A1 zwee Autoen aneneegerannt. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. D'Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad goufen an den Asaz geruff.

Ëm 18.30 gouf dann eng Persoun blesséiert, wéi en Auto tëscht Keel an Diddeleng op der A13 an d'Leitplank gerannt ass. D'Ambulanz vun Diddeleng an d'Pompjeeë vu Keel an Diddeleng waren op der Plaz.