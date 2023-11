Dat mellt de Finanzministère e Samschdeg de Moien.

E Freideg den Owend nodeems d'Marchéen clôturéiert goufen, krut de Grand-Duché also säin Triple A bestätegt an dat mat enger stabiller Perspektiv. D'Land hätt zolidd wirtschaftlech Fundamenter an dat trotz dem Fait dass eis Ekonomie grad méi lues dréint an dass et liichten Drock op eis Finanzen gëtt.

D'Ratingsagence rechent och domat dass sech de Lëtzebuerger PIB dëst Joer wäert kontraktéieren fir sech dann awer nees 2024 z'erkréien.

De sougenannten Tripe-A ass déi héchste Bewäertung, déi eng Ratingsagence kann ausginn. Wann e Land en Triple-A-Rating huet, geet een dovunner aus, datt et seng Scholden zouverlässeg zréckbezuele kann an de Staat kritt deemno zu gënschtege Konditioune Sue geléint.

DBRS Morningstar confirme le "AAA" du Luxembourg avec perspective stable

Communiqué par : ministère des FinancesL'agence de notation DBRS Morningstar a confirmé vendredi soir, le 10 novembre 2023, après la fermeture des marchés, la notation "AAA" du Grand-Duché de Luxembourg, avec perspective stable.

L'agence met en avant les fondamentaux économiques solides du pays en dépit d'un ralentissement économique temporaire et d'une augmentation modérée des pressions budgétaires.

Selon DBRS Morningstar, le Luxembourg enregistrera une contraction du PIB en 2023 mais s'attend à une reprise en 2024. L'évolution actuelle est tirée par une baisse de la demande extérieure pour les exportations de services ainsi que par le resserrement de la politique monétaire ayant impacté les investissements nationaux. La consommation privée, en recul, reste cependant supérieure à celle des autres Etats membres de l'Union européenne, notamment grâce aux mesures de support mises en place par le gouvernement.

Alors que les pressions budgétaires ont augmenté en raison des efforts déployés pour répondre à la crise énergétique, l'agence de notation souligne que les finances publiques restent solides.

DBRS Morningstar observe également que le niveau de la dette publique du Luxembourg demeure parmi les plus faibles en Europe, et ce malgré l'augmentation modérée de l'endettement prévu à moyen terme.

La notation "AAA" est aussi soutenue par la solidité des institutions, l'environnement politique stable, ainsi que la prospérité de l'économie et la position extérieure forte du Luxembourg. DBRS Morningstar réitère notamment la forte attractivité du centre financier, grâce à sa main-d'œuvre hautement qualifiée ainsi qu'à un cadre juridique et réglementaire solide.

L'agence met également en avant les défis qu'une petite économie et une diversification limitée peuvent représenter pour le pays, tout comme la vulnérabilité aux chocs extérieurs et l'exposition à des risques potentiels pour la stabilité financière.

La ministre des Finances, Yuriko Backes, commente: « La confirmation de cette excellente note est une bonne nouvelle. Elle témoigne de la solidité de notre économie et du dynamisme de notre place financière, malgré un contexte économique toujours tendu. Je me réjouis notamment du fait que notre pays fait partie des quelques rares pays au monde qui peuvent se prévaloir de ce gage de stabilité et de confiance. »