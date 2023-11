Zu engem Accident koum et e Sonndeg um kuerz viru 17 Auer zu dësem Accident, dat zu Wolz an der Rue du pont.

Wéi am Bulletin steet, goufen 2 Persoune beim Accident blesséiert. Ënnert anerem waren d'Ekippe vu Wolz, Klierf an der Nordstad hei am Asaz.