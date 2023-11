De 16. August 2023 géint 12.20 Auer koum et an der Stad an enger Bijouterie zu engem Déifstall.

Ronn 3 Méint méi spéit freet d'Police elo, wien Informatiounen iwwert d'Identitéit vun engem Mann huet, deen op de Biller ze gesinn ass. Et ass ee gebiede sech bei der Police ze mellen, via Telefon um (+352) 244 21 1000 oder via Mail op Police.Villehaute@police.etat.lu.