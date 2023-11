Den OGBL mécht an engem Communiqué op en Neits Drock op déi Responsabel vum Projet BENU Village zu Esch.

Et ware jo jo Dysfonctionnementer bekannt ginn, virop wat d'Finanze vun der Associatioun ugeet. Eng 40 Salariéen wéissten nach ëmmer net, wéi et ëm si steet.

Politesch responsabel ass d'Stad Esch. Eng Demande fir eng Entrevue beim Buergermeeschter Georges Mischo wär bis ewell net beäntwert ginn, esou d'Gewerkschaft. Fir den OGBL eng inakzeptabel Situatioun, wär de Projet dach grad als sozial an durabel verkaaft a mat ëffentleche Gelder finanzéiert ginn.

D'Gewerkschaft erënnert och drun, dass et bei BENU Village bis haut keng Sozialwalen gouf, obwuel d'ONG jo méi ewéi 15 Persoune beschäftegt. Bis d'Enn vum Joer géifen awer elo ëmmerhin esou Walen organiséiert ginn. Den OGBL an d'Salariée wären an dësem Kontext bereet, gewerkschaftlech Aktiounen duerchzeféieren, fir eben d'Situatioun bei BENU Village ze klären. D'Direktioun, de Verwaltungsrot an déi politesch Responsabel wären den Salariéen dat schëlleg, déi sech mat Häerz fir de Projet asetzen.