D'Regierungskreatioun geet lo an déi lescht Ligne droite, éier e Freideg déi 15 Ministere vereedegt ginn. 8 dierften et vun der CSV sinn, 7 stellt d'DP.

Den Owend vum 8. Oktober waren d'Chamberwale gelaf: mam Luc Frieden gouf séier e Formateur genannt an d'CSV an d'DP hu genee sou séier decidéiert, Koalitiounsverhandlungen ze féieren. D'Koalitiounsverhandlunge sinn an enger Rekordzäit vun nëmme 5 Wochen op en Enn bruecht ginn.

10 Mol waren d'schwaarz-blo Verhandlungsdelegatiounen am Sennenger Schlass beienee komm. Et goufen Dosenden vu Reunioune vun den themateschen Aarbechtsgruppen, déi un de konkrete Mesurë geschafft hunn, wéi d'Kafkraaft an d'wirtschaftlech Kompetitivitéit solle gestäerkt, an d'Natur soll protegéiert ginn.

Deen Accord kritt de Grand-Duc e Mëttwoch am Nomëtteg vum Formateur an de grousse Linne presentéiert. En Donneschdeg ass dës Presentatioun fir d'Press, nodeems deen décke Moossname-Pak vun der CSV an der DP signéiert gouf, an ee sech domat en Aarbechtsinstrument fir déi nächst fënnef Joer gëtt.

E Mëttwoch den Owend ass et dann och d'Enn vun alle Rumeuren a Spekulatiounen: virun de Parteigremie gi simultan vun de Verhandlungs-Cheffe Bettel a Wiseler d'Eckpunkte vum Koalitiounsaccord presentéiert, éier dann noeneen iwwert dee Pak u Mesuren an dann och d'Minister-Portefeuillen ofgestëmmt gëtt. D'Primeur fir gewuer ze ginn, wéi eng Partei wéi eng Ressorte kritt, a wien op engem Ministerstull dierf Plaz huelen, ass deemno fir d'iewescht Parteigremien. Bei der DP kënnt de Comité Directeur am Garer Quartier beieneen, iwwerdeems bei der CSV de Nationalrot an duerno en ausseruerdentleche Kongress am Konvikt zesummekënnt.

Hei op RTL gitt Dir um Internet, Radio an op der Tëlee an um Internet de ganzen Owend iwwer live vun dëse Plazen informéiert mat den Nimm vun der neier Regierungsekipp an éischte Reaktiounen.