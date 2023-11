De Premier Luc Frieden, de Vizepremier Xavier Bettel an déi aner 13 CSV- an DP-Ministeren hunn e Freideg de Moie Rendez-vous am Palais.

Am Laf vum Dag ass dann nach déi traditionell Passation des pouvoirs, wou déi nei Leit dann de symbolesche Schlëssel vun hire Virgänger iwwerreecht kréien.

En Donneschdeg hunn DP an CSV jo de Koalitiounsaccord ënnerschriwwen, an de Luc Frieden huet zesumme mam Xavier Bettel an dem Claude Wiseler éischt Elementer draus bekannt gemaach. Wat nach alles dra steet, gi mer viraussiichtlech e Méindeg gewuer. Do gëtt ee fir d'éischt am neie Regierungsrot guttgeheescht, dann un d'Chamber geschéckt an deen Ament och ëffentlech gemaach. E Mëttwoch mécht de Premier dann eng Regierungsdeklaratioun an der Chamber.

Mir si vun 10 Auer u live op der Tëlee an am Stream op RTL.lu dobäi. Kommentéiert gëtt déi ganz Zeremonie vum Roy Grotz.