Hannergrond ass d'Decisioun, datt Männer, déi eleng op Lëtzebuerg kommen an eng Demande op Asyl maachen, net méi an Flüchtlingsstrukturen eragelooss ginn.

Dernieft lancéiere si och eng Petitioun. D'Associatiounen um Terrain hätten den Impakt dovun direkt gemierkt - eng 30 jonk Männer hätte sech an den Deeg no der Annonce bei hinne gemellt, fir en Hebergement an Hëllef ze sichen. Dat schreiwe Passerell, Amnesty International, Doktere vun der Welt a Ryse an engem gemeinsame Communiqué.

Déi 4 Organisatiounen kontestéieren d'Decisioun a fuerderen, datt se annuléiert gëtt. An engems lancéiere se eng Petitioun, fir Drock op d'Autoritéiten ze maachen, fir mat dëser "onmënschlecher an illegaler Praktik" opzehalen.