En Donneschdeg vu 9.00 Auer un iwwerdroe mir déi véiert a mëttes déi fënneft Sessioun aus der Chamber.

De Premier Luc Frieden huet e Mëttwoch de Mëtteg an der Chamber seng Regierungsdeklaratioun gemaach. A senger Ried ass hien a grousse Linnen op d'Pläng vun der Regierung fir déi nächst 5 Joer agaangen.

Schonn e Mëttwoch am Nomëtteg huet d'Oppositioun op d'Deklaratioun reagéiert. Mat Begrëffer wéi "Feelstart", "Oninspiréiert", oder eng "Sonndes-Ried" ass d'Reaktioun net wierklech positiv ausgefall.

En Donneschdeg de Moien um 9 Auer fänken dann an der Chamber d'Debatten iwwert de Koalitiounsaccord un. Dir kënnt dës hei am Artikel am Stream live suivéieren.

D'Chamber ass jo, zanter dass en Dënschdeg 21 weider Deputéiert vereedegt goufen, komplett. Neie Chamberpresident ass de Claude Wiseler.

Fotoe vun der Ried vum Premier Frieden



