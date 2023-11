Géint 18.20 Auer en Donneschdegowend hate sech tëscht der Gréiwelsser Barrière a Bartreng 2 Autoen ze pake kritt.

Zwou Persoune goufen hei blesséiert. Zwou Ambulanzen an d'Pompjeeë vu Mamer waren op der Plaz.

Iwwerdeems koume et en Doneschdeg den Owend zu zwee weideren Accidenter, bei deenen et allerdéngs beim Materialschued bliwwen ass:

Géint 20.35 Auer wa op der Rocade de Bonnevoie en Auto an d'Mauer gerannt an um 20.50 Auer war tëscht Biissen a Pëtten en Auto an de Gruef gefuer.