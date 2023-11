Zanter 6 Auer e Méindeg de Moien hunn d'Ugestallter vun der amerikanescher Entreprise, déi Plastikgranulat produzéiert, d'Aarbecht néiergeluecht.

Dat deelt den OGBL an engem Mail mat. Grond fir de Streik ass, dass d'Verhandlungen iwwert en neie Kollektivvertrag bei der Amapacet den Ament fest stiechen. Zanter dem Fréijoer gëtt scho verhandelt, allerdéngs ouni Succès. Déi lescht Fuerderung vun de Salariéë war eng Erhéijung vun de Paien ëm 2,5 % an 3 Deeg méi Congé. Trotz engem Benefice vun 3,7 Milliounen Euro zejoert géif d'Direktioun awer blockéieren. De Streik soll elo sou laang daueren, bis een e Resultat hätt.

Am Summer kruten déi ronn 60 Mataarbechter hire Kollektivvertrag gekënnegt. D'Entreprise huet eng Conciliatiouns-Prozedur an d'Weeër geleet, allerdéngs ass ee sech do bis ewell och net eens ginn. Deementspriechend hunn d'Salariéë vun der Entreprise zanter leschter Woch kee Kollektivvertrag méi, sou dass se elo op e soziale Minimum zeréckgefall wieren. E Skandal, sou heescht et vum OGBL.

Um 12 Auer e Méindeg de Mëtteg ass eng Pressekonferenz vum onofhängege Gewerkschaftsbond.