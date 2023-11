17.000 Aarbechtsaccidenter goufen zejoert vun der AAA, der Association d'Assurance Accident, unerkannt.

Fir Betraffene Rot, Ënnerstëtzung an en oppent Ouer unzebidden, gouf rezent d'AVT, d'Association nationale des Victimes d'Accidents du Travail gegrënnt.

Matgrënner vun der AVT sinn de Josy Justen an d'Cindy Humbert. Allebéid hate schwéier Aarbechtsaccidenter. De Josy huet 1997 bei engem Zuchmanöver de lénke Fouss verluer. D'Cindy hat 2009 um Heemwee vun der Aarbecht en uergt Autosaccident. E Geeschterfuerer war an den Auto vun der deemools 24 Joer jonker Fra gerannt.

"Je ne m'étais jamais cassée quelque chose. Du coup, j'ai appris ce que c’était de souffrir et de réapprendre à marcher, à se brosser les dents, à se coiffer. J'ai dû tout réapprendre. Je pense que le plus dûr, c'est surtout de voir sa famille souffrir.", erënnert sech d’Cindy.

"Wann dir en Accident hutt, sidd dir alleng. Dir hutt en Accident, dir kommt an d'Spidol, dir sidd gutt do, mee duerno ass et eriwwer.", erkläert de Josy.

Genee da wëll d'AVT fir Betraffener do sinn. Opfänken, psychologesche Bäistand leeschten, Tipps gi fir Ulafplazen an Demarchen. Den Ament fonctionéiert d'Associatioun mat 6 Benevollen.

Bis ewell hunn eng 25 Betraffener Kontakt mat der AVT opgeholl, fir Renseignementer ze froen oder einfach just en oppent Ouer ze fannen. Nolauschtere wär immens wichteg, soen de Josy an d'Cindy. Si wéilten deemnächst en Austausch-Grupp an d'Liewe ruffen.

"Et ass eigentlech, fir d'Leit erëm op d'Been ze kréien an d'Moral ze ginn, fir dat Bescht aus deem, wat geschitt ass, ze maachen."

D’AVT ass op der Sich no engem passende Lokal. Et géif ee sech och iwwer zousätzlech Ënnerstëtzung freeën. Besonnesch Aarbechtsrechtler an e Psycholog géife gebraucht.

Detailer an de Kontakt op www.avt.lu.